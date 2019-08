Corretta idratazione fin da piccoli

(ANSA) - MILANO, 21 AGO - L'educazione a una corretta idratazione inizia fin da piccoli, ed è il buon esempio dei genitori a fare la differenza. Lo sottolinea un'indagine condotta da Ipsos per Nestlé Waters, di cui il Gruppo Sanpellegrino fa parte, sul tema "corretta idratazione per i più piccoli", che ha coinvolto 4.200 genitori con figli tra i 3 e i 12 anni e 1.400 bambini di età compresa tra i 6 e 12 anni in sette Paesi.

In Italia l'82% degli intervistati ha dichiarato di controllare che i propri figli bevano la giusta quantità di acqua e l'81% di offrirla loro regolarmente. Più di un terzo dei genitori ricorre a piccoli trucchi come sciroppi o succhi di frutta. Mamma e papà danno il via libera alle bibite in occasioni speciali, come quando fa particolarmente caldo (34%), al ristorante (32%) e nel weekend (27%).