Al via vendemmia nell'Oltrepò

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - E' partita la vendemmia nell'Oltrepò e l'assessore all'Agricoltura della Lombardia Fabio Rolfi ha voluto essere presente alla Tenuta Mazzolino all'avvio insieme fra gli altri al futuro direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese Carlo Veronese. Per quest'anno la stima è di una produzione del 20% inferiore allo scorso anno ma di buona qualità. "Non dobbiamo inseguire la quantità, ma la qualità, il nostro primo obiettivo deve essere posizionare più in alto la nostra bottiglia per prezzo, grazie al valore del prodotto" ha detto Rolfi spiegando che nei prossimi mesi la Regione farà partire un "Osservatorio regionale della Carta dei vini per capire il posizionamento delle nostre etichette nelle carte dei vini di Milano".

La produzione in ettolitri della vendemmia dello scorso anno in Lombardia ha superato i 1,572 milioni di ettolitri di 'vino finito' (+55,03% rispetto alla sfortunata vendemmia del 2017).