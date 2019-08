Auto a fuoco, ustionati padre e figlio

(ANSA) - MANTOVA, 19 AGO - Un'auto ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva una via centrale di Castiglione delle Stiviere, nel mantovano. Gli occupanti, un padre con due figli piccoli residenti in paese, sono riusciti ad uscire dall'abitacolo.

Il genitore di 53 anni e il figlio più grande di 13 anni hanno riportato ustioni di secondo grado alle gambe. Il bambino è stato portato in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, mentre il padre è stato ricoverato all'ospedale di Desenzano. I due non sono in pericolo di vita ma le ustioni sono gravi.

Illeso il figlio più piccolo di 8 anni.