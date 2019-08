Inter, Alexis Sanchez ad un passo

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Alexis Sanchez è ad un passo dall'Inter. Il club nerazzurro sta lavorando per chiudere l'affare con il Manchester United: l'operazione potrebbe chiudersi nelle prossime ore in prestito (gratuito o leggermente oneroso) con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni, con gli inglesi che dovrebbero contribuire a pagare una parte dell'ingaggio di Sanchez. L'ex Udinese, in caso di chiusura dell'affare, potrebbe sbarcare a Milano tra domani e martedì per visite mediche e firme sul contratto. Intanto l'Inter si avvicina anche a Cristiano Biraghi: l'esterno mancino della Fiorentina, prodotto del vivaio nerazzurro, partirà dalla panchina nel match di Coppa Italia con il Monza e potrebbe arrivare in nerazzurro sempre in prestito con diritto di riscatto.