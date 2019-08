Balotelli "grazie Flamengo per affetto"

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - In molti avevano ipotizzato l'ennesima maglia rossonera, ma alla fine Mario Balotelli giocherà nella 'sua' Brescia. Questo non toglie però che a 'SuperMario' l'idea di giocare nel Flamengo l'avesse stuzzicato non poco e così oggi l'ex Nizza ha voluto ringraziare personalmente, via social, il club brasiliano e i suoi tifosi per l'interesse e l'affetto manifestatogli. "Grazie, tifoseria rossonera, per tutti i messaggi e le manifestazioni di affetto ricevute in questi ultimi giorni - ha scritto Balotelli in un post apparso sul proprio profilo Instagram - Buona fortuna al Flamengo e a tutti voi".