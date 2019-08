Maltempo:Lombardia, 1 mln per interventi

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Regione Lombardia ha messo a disposizione circa un milione di euro per i primi interventi urgenti dopo i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi in particolare nel lecchese e in provincia di Brescia.

Più precisamente la Regione, come aveva annunciato, ha autorizzato i Comuni più colpiti ad utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico, per svolgere lavori in somma urgenza. Nel lecchese, nei Comuni di Casargo, Vendrogno, Bellano e Valvarrone, si tratta di 820 mila euro per 12 interventi che vanno dalla messa in sicurezza del cimitero Narro a una barriera parasassi sulla provinciale 67. Nel bresciano di tre interventi per 170.800, che serviranno fra l'altro per un intervento sull'alveo del fiume Oglio e il torrente Ble'.

"Come promesso - ha sottolineato l'assessore al Territorio Pietro Foroni -, ci siamo attivati immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, in modo da riportare il più presto possibile alla normalità la vita delle popolazioni colpite".