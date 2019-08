Spara in strada, polizia trova refurtiva

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Voleva festeggiare Ferragosto e per farlo un pregiudicato di 35 anni si è messo a sparare da casa alcuni colpi di pistola a salve in viale Monza, nella zona di Rovereto, a Milano in pieno giorno.

Quando la polizia è arrivata sul posto, allertata dai vicini, l'uomo ha aperto la porta di casa visibilmente ubriaco.

Nell'appartamento gli agenti hanno trovato un portatile, un i-pad e una fotocamera, risultati rubati nei giorni scorsi. Per questo il 35enne è stato denunciato per ricettazione.