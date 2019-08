Insegue cane, travolta dalla sua auto

(ANSA) - BRESCIA, 15 AGO - Una ragazza di 22 anni è rimasta ferita dopo essere stata travolta dalla sua auto. È accaduto a Poncarale, nel Bresciano. La giovane per inseguire il cane è scesa dall'auto senza azionare il freno a mano ed è stata travolta dalla vettura. La 22enne è stata trasportata poi in ospedale in gravi condizioni.