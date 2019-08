Il Nicaragua al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Il Salone delle Nazioni chiude il programma culturale del 5° Milano Latin Festival con un evento dedicato al Nicaragua: il 16 e 17 agosto si svolgeranno iniziative sul profondo legame con la propria cultura, le radici, i valori ed i principi, attraverso danze tradizionali, musica, balli folkloristici, artigianato e poesia.

"Una, nessuna e centomila" etnie caratterizzate da meticci, bianchi latinoamericani, amerindi e afro-latinoamericani sono una delle caratteristiche del Nicaragua. E un altro dei punti di forza del Paese è il volto naturalistico con bellezze non comuni. L'evento 'Nicaragua nel Cuore' è in programma dalle 20 del 16 agosto: sarà presentata la festività religiosa La Gritería, la festa più importante nel Nicaragua, in omaggio all'Immacolata Concezione. L'iniziativa è organizzata dal Gruppo Folklorico Nicaraguita, in sinergia con Expo dei Popoli e in collaborazione con Oscar Mayorga, Mirna Escobar e la Comunità del Nicaragua a Milano e in Italia.