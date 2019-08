Ferragosto di sole in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Dopo i temporali dei giorni scorsi, sulla Lombardia torna l'alta pressione, che per Ferragosto garantirà prevalenza di tempo asciutto su molte aree, specie in pianura, sull'Appennino e nelle principali città. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia, in montagna si prospetta invece un pomeriggio più incerto con rischio di isolati rovesci e temporali, soprattutto tra Valcamonica e Alta Valtellina.

Caldo nella norma con temperature massime generalmente comprese tra 27 e 30 gradi in pianura e intorno a 20-23 gradi a 1000 metri di quota, che aumenteranno però nel weekend riportando di un po' di afa.