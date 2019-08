Superenalotto: vinti 209 mln a Lodi

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. Vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino il cui ingresso è in via Volturno angolo via Cavour. E' stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il jackpot da 209 milioni è il più alto nella storia del Superenalotto e il più alto di tutte le lotterie mondiali.

Il bar per ora è chiuso: oggi era aperto e le saracinesche sono state abbassate circa alle 20. Il locale si trova a 50 metri dal Duomo ed è solitamente molto frequentato fra i locali del centro storico. Si sta cercando il titolare che pare certo riaprirà il bar per festeggiare.