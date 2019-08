Morto Gaspare Jean, medico antifascista

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - E' morto a Milano Gaspare Jean, medico, antifascista e presidente dell'associazione Alcolisti Anonimi. Fece parte della commissione Sanità del Partito Comunista, fu dirigente sanitario dell'ospedale di Bollate e collaboratore della rivista 'Gramsci Oggi'.

"Gaspare da sempre era iscritto all'ANPI, alla Sezione 25 Aprile - ha scritto il presidente dell'Associazione Partigiani di Milano Roberto Cenati -. Lo conoscevo da oltre vent'anni e ne ho sempre apprezzato la sua umanità e le sue doti di convinto antifascista, di strenuo difensore della nostra Carta Costituzionale, alla quale faceva sempre riferimento. Ci siamo visti per l'ultima volta la mattina di sabato 10 agosto, in piazzale Loreto per la cerimonia a ricordo dei 15 Martiri. Jean lascia in tutti noi un vuoto profondo. Lo ricorderemo sempre con affetto e commozione. Ai figli e ai familiari un affettuoso abbraccio".