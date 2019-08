Rischiano annegare, due uomini gravi

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Un tuffo nell'Adda ha rischiato di trasformarsi in tragedia oggi per tre uomini. I primi due, giovani di origine sudamericana, si sono immersi nelle acque del fiume a Cassano d'Adda, nell'area vicina al viale della stazione, e si sono trovati in seria difficoltà, tanto che sono stati tirati fuori da alcune persone che hanno assistito alla scena. Il più grave, di 25 anni, era in arresto cardiaco ed è stato portato in elisoccorso al san Raffaele. Fortunatamente durante il trasporto il suo cuore ha ripreso a battere. E' andata meglio all'amico che era con lui, 26 anni, trasportato sempre al san Raffaele, ma in codice verde.

L'ultimo episodio a Cornate d'Adda, in via XXV aprile, vicino la centrale idroelettrica, dove un uomo di 40 anni tuffandosi nell'Adda ha riportato traumi alla testa. E' stato portato al San Gerardo di Monza. La prognosi è riservata ma l'uomo, uno straniero, non sarebbe in pericolo di vita.