Pirati strada: bimba travolta da moto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - E' ricoverata in rianimazione al San Raffaele di Milano ed è in prognosi riservata la bambina di otto anni travolta da una moto pirata in via Sant'Adele a Corsico intorno alle 22 di ieri sera. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, la piccola, che ha fratture a un arto inferiore, a uno superiore, al bacino e alla testa, non è stata operata.

La polizia locale di Corsico prosegue le indagini per risalire all'investitore che ha travolto la piccola.