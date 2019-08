Milano: nuovo bando 2 negozi in Galleria

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Il Comune di Milano farà un bando per assegnare due spazi in Galleria: si tratta degli spazi di via Silvio Pellico 8 - fino al 9 giugno 2020 in locazione a Telecom - che saranno suddivisi in due lotti, assegnati tramite due gare distinte. Il primo è composto da un piano terra di 93 metri quadrati e un ammezzato di 57. Il canone annuo a base d'asta sarà di 1.850 euro a metro quadrato (quindi circa 260 mila euro). Il secondo si configura come una nuova unità immobiliare con tre vetrine al piano terra area Ottagono e da una porzione al piano interrato di 162 metri quadrati (oltre mezzo milione di euro). La gara sarà in due fasi. Nella prima verranno selezionate le candidature in base a criteri qualitativi, nella seconda ci sarà un'asta pubblica su valore d'asta di 1.850 euro a metro quadrato, incrementato del 20%. Nei due lotti saranno valutati in via preferenziale progetti commerciali legati all'eccellenza del made in Italy o internazionale. È esclusa l'attività di ristorazione.