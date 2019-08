Milan, Feronikeli ko con Suso-Borini

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Primo squillo estivo per il Milan.

I rossoneri di Marco Giampaolo, dopo un pareggio e tre sconfitte, battono 2-0 il modesto Feronikeli in un'amichevole dai ritmi compassati. In uno stadio semi-deserto (circa 3mila spettatori) e su un terreno pieno di zolle, il Milan trotterella e si accende in un primo tempo piuttosto noioso solo con le fiammate di Suso, nuovamente positivo nel ruolo di trequartista: è lo spagnolo, al 26', a dare il vantaggio con un pennellata su punizione. Il Milan cresce nella ripresa con gli ingressi di Bonaventura, Paquetà (alla prima stagionale), Leao (esordio assoluto, buona impressiona per rapidità e potenza) e Piatek, a cui viene annullato per fuorigioco un gol di testa al 54'. Il portoghese invece è protagonista dell'assist per il raddoppio di Borini (57'). Un legno per parte: al 70' traversa colpita da Conti, al 74' da Rexha.