Brescia batte in rimonta il Valladolid

(ANSA) - BRESCIA, 10 AGO - Vittoria in rimonta nell'ultimo test estivo per il Brescia, che ha battuto 2-1 il Valladolid.

Nella calura di Mantova (che potrebbe essere la sede del debutto in Coppa Italia vista l'indisponibilità del Rigamonti), gli spagnoli passano al 18' con Sandro servito dentro l'area piccola da Nacho: da sinistra conclusione forte che s'infila all'incrocio.

Al 31' il pareggio del Brescia: sugli sviluppi di un cross sul secondo palo di Donnarumma, Bisoli serve Torregrossa che nell'area piccola di testa salta più in alto di tutti. In chiusura di tempo la squadra di Corini colpisce due pali con Bisoli e Martella e sfiora il gol con Magnani. Nella ripresa le emozioni sono concentrate nel finale: da segnalare il terzo palo colpito dal Brescia con Morosini che poi al 48' firma il 2-1 con un preciso diagonale.