10 auto bruciate in parking Varesotto

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Dieci macchine posteggiate all'interno di un piazzale, a Cardano al Campo, nel Varesotto, sono andate a fuoco intorno alle 4 di questa mattina. Lo comunicano i vigili del fuoco, che sono intervenuti con quattro automezzi, due autopompe e due autobotti, in via Giovanni Papa XXIII.

I quattordici vigili del fuoco delle sedi di Busto/Gallarate, Somma e Varese hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area.