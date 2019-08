Lukaku, Conte miglior tecnico del mondo

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - "Conte? Ha inciso tanto nella mia scelta di venire all'Inter. È il miglior tecnico al mondo: riesce a migliorare i suoi calciatori e la sua carriera parla per sé". Lo ha detto il neo attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, nella sua prima intervista ufficiale con Inter Tv. Ho scelto l'Inter per il progetto del club", ha proseguito Lukaku nell'intervista alla tv ufficiale nerazzurra. "Penso che stia andando nella direzione giusta e io avevo bisogno di una nuova sfida. Qui ci sono le basi per fare molto bene. Voglio aiutare questa squadra a fare qualcosa di importante, con il mio impegno e la mia grande voglia di fare. Piedi per terra, ma spero avremo grandi risultati a fine stagione".

"Voglio ringraziare il Presidente Steven Zhang e il CEO Sport Giuseppe Marotta per la fiducia che hanno posto in me. Sono felicissimo di essere qui all'Inter. Il messaggio per i tifosi nerazzurri è chiaro: 'Inter is not for everyone'. Forza Inter!", ha concluso Lukaku.