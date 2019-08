Europei ciclismo: Piccolo è bronzo jr

(ANSA) - ROMA, 9 AGO - Vincitore due giorni fa del titolo a cronometro, l'azzurrino Andrea Piccolo torna sul podio agli Europei di ciclismo in corso ad Alkmaar (Olanda) conquistando la medaglia di bronzo nella prova in linea dedicata agli uomini juniores che ha concluso la terza giornata di gare. L'oro è andato all'ucraino Andrew Ponomar, l'argento al tedesco Maurice Ballersteidt. Piccolo, 18enne milanese di Pontevecchio, si è messo oggi a disposizione della squadra nella prova in linea e probabilmente non immaginava di conquistare un'altra medaglia, la seconda per lui e la sesta finora per l'Italia tra pista e strada, venuta a poche ore dall'oro di Letizia Paternoster nella gara femminile under 23. "Una corsa davvero dura - ha commentato il CT De Candido -. Prima di partire abbiamo deciso di stare il più possibile davanti. Così abbiamo colto l'occasione appena è partita la fuga inserendo due uomini. Sul finale Piccolo non ha ceduto ed ha dato tutto. Questo bronzo ci ripaga del grande lavoro della squadra".