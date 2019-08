Cade ultraleggero nel pavese, 2 feriti

(ANSA) - PAVIA, 9 AGO - Un ultraleggero decollato nella tarda mattinata del 9 agosto dall'elisuperficie di strada Scoglio a Vigevano (Pavia), è precipitato poco dopo in un vicino campo di mais. Precipitando al suolo, il velivolo ha preso fuoco: fortunatamente le due persone che si trovavano a bordo, un uomo di 67 anni e una donna di 39, sono riuscite ad uscire da sole dalla cabina.

Entrambi hanno riportato ustioni: subito soccorsi dai medici del 118, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio provocato nel campo dalla caduta dell'aereomobile e hanno messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato accertamenti sulle cause che hanno provocato la caduta dell'ultraleggero.