Rogo a villa che fu sede parlamento Nord

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - Un violento incendio, scoppiato la notte scorsa, ha distrutto parte della seicentesca villa Riva Berni di Bagnolo San Vito (Mantova), balzata agli onori della cronaca politica a metà degli Novanta per essere stata la sede del parlamento Padano della Lega Nord voluto dal fondatore Umberto Bossi.

Si sospetta che le fiamme abbiano avuto un'origine dolosa e siano state appiccate dai ladri: è stata notata, infatti, la mancanza di alcuni bassorilievi, mentre la serratura di un cancello di ingresso risulta forzata . E' andata distrutta l'ala sinistra della villa, parte del tetto e la biblioteca dove erano custoditi libri antichi di valore. I danni sono ingenti. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la mattinata di oggi per domare gli ultimi focolai. Attualmente la villa, che non è abitata ma in ottimo stato di conservazione, viene affittata dai proprietari come sede di ricevimenti, cerimonie e eventi vari.