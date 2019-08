Lukaku, Inter non da tutti,perciò io qui

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - "L'Inter non è per tutti, ecco perché sono qui". Sono le prime parole di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter, in un video pubblicato dal club su Twitter. È quindi ufficiale il passaggio in nerazzurro dell'attaccante ex Manchester United. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, ora Lukaku è diretto ad Appiano Gentile dove incontrerà la squadra e il tecnico Antonio Conte, insieme all'ad Marotta e al ds Ausilio.