Intossicazione alimentare in colonia

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Brutta avventura per un gruppo di ragazzi che stavano trascorrendo un periodo di vacanza in colonia nel Bresciano. Il 118 è infatti dovuto intervenire all'alba con medici e mezzi a Precasaglio, frazione di Ponte di Legno (Brescia) per una diffusa intossicazione alimentare.

Sono di un gruppo parrocchiale della provincia di Sondrio i 20 bambini tra i 10 e i 13 anni intossicati: fanno parte di una comitiva di 50 persone composta da parroco, animatori e 39 ragazzini. Sul fronte sanitario è stata esclusa intanto l'ipotesi di una intossicazione da Monossido di carbonio. Hanno accusato i primi sintomi, con vomito e dissenteria, dopo cena.

Nessun caso è ritenuto grave. Dieci bambini sono stati trasportati per controlli all'ospedale di Esine e altrettanti a Edolo, sempre nel Bresciano.