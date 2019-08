Furgone sbanda: 1 morto e 6 feriti

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - Un grave incidente stradale si è verificato sulla strada Rivoltana, a Segrate, in provincia di Milano. Un uomo e morto e altri sei sono rimasti feriti. Il deceduto è un 46enne. La vittima è italiana, mentre tra i feriti cinque sono di origine straniera e uno è italiano. Sono stati distribuiti in vari ospedali di Milano e provincia e trasportati al Policlinico, San Raffaele, Niguarda, clinica Città Studi, e ospedale di San Donato Milanese. Nessuno, secondo il 118, sarebbe in pericolo di vita.