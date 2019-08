Calabria: "Rinnovo con il Milan"

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - "Sono davvero felice che il Milan mi consideri incedibile. Il mio agente aveva in mano qualche offerta, ma la società ci ha detto che sono importante nel progetto. Ringrazio il Milan per la fiducia, spero di ripagarla.

Il rinnovo si farà, ma non c'è fretta". Il terzino del Milan, Davide Calabria, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, giura fedeltà ai rossoneri, rende merito a Gattuso, ma non vede l'ora di vivere una stagione allenato da Marco Giampaolo. "Gattuso mi ha dato fiducia - evidenzia Calabria -, mi ha aiutato a crescere tanto e spronato a migliorare, mi ha dato tanto a livello di testa. Ma Giampaolo è un maestro, un maniaco dei dettagli e nel suo gioco i terzini sono molto importanti". Calabria ammette che Cutrone - con cui ha fatto tutta la trafila nel vivaio - gli mancherà ("la sua partenza mi è dispiaciuta"), si dice "curioso" di vedere all'opera Bennacer ("all'Empoli mi ha impressionato") e svela i propri obiettivi: "Non andare in Europa ci permette di concentrarci maggiormente sul campionato".