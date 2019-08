Salvini, Zingara? Al lavoro per vedere ruspe in campo rom

Solo in Italia c'è una donna "ai domiciliari, in un campo abusivo" che minaccia il ministro dell'Interno e "per i giornalisti il problema non è una fot... zingara ma il ministro dell'Interno": lo ha detto Matteo Salvini alla festa della Lega di Arcore, ripetendo il termine "zingaraccia" che aveva sollevato le polemiche. Il ministro ha anche aggiunto che in Svizzera hanno emanato un divieto di ingresso per lei e per il marito.

"Su di me possono dire quello che vogliono, basta che per fare polemica politica non tirino in ballo i miei figli perché mi incazzo come una bestia": lo ha detto Matteo Salvini alla festa della Lega di Arcore.

Nel suo comizio, Salvini ha anche replicato alle critiche del ministro dell'Ambiente Costa "che è un mio alleato ma ha detto che mio figlio su una moto d'acqua è un reato penale e va perseguito". "C'è l'emergenza rifiuti a Roma, l'emergenza incombente in Campania e in Sicilia e questo ministro - ha aggiunto - dice no ai termovalorizzatori. Per il ministro dell'Ambiente il problema è la moto d'acqua del figlio di Salvini, ma i rifiuti non possono diventare energia e calore. E cosa fai, li mangi?". "Da noi i rifiuti sono un problema che o li brucia la camorra o li mando in Svezia e Germania pagando milioni di euro" ha concluso