Real vuole Eriksen per arrivare a Pogba

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Christian Eriksen può diventare la chiave del Real Madrid per accedere a Paul Pogba del Manchester United. Ne è convinto il quotidiano spagnolo Marca, che parla di un certo interesse della 'Casa Blanca' per il centrocampista danese del Tottenham, da tempo non più nei piani di Mauricio Pochettino. Eriksen, assieme a un conguaglio, può diventare il giocatore da girare ai 'Red Devils', in modo da soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane. Intanto, il Real Madrid, per l'amichevole contro il Salisburgo di oggi, non ha convocato né Luka Modric - che interessa sempre al Milan - a causa di un affaticamento muscolare, e neppure James Rodriguez, sempre nel mirino del Napoli.