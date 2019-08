Forlan si ritira, giocò anche nell'Inter

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Diego Forlan si ferma. L'attaccante uruguagio ha annunciato - come riporta il quotidiano spagnolo Marca - l'addio al calcio giocato, dopo essere rimasto per un anno lontano dall'attività agonistica. Forlan, malgrado abbia 40 anni, ha spiegato che la sua non è stata una decisione facile perché, fino a poche settimane fa, era sul punto di accettare qualche offerta. "Dopo 21 anni ho deciso di porre fine alla mia carriera di calciatore professionista. Cala il sipario su un bellissimo palcoscenico, fatto di grandi ricordi ed emozioni.

Adesso per me inizierà un'altra nuova sfida. Grazie a tutti coloro che, in un modo o nell'altro, mi hanno accompagnato in questo cammino", ha scritto sui social. Forlan, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito le maglie dell'Independiente di Avellaneda (Argentina), del Penarol di Montevideo (Uruguay), dell'International di Porto Alegre (Brasile), dell'Atletico Madrid e del Villareal (Spagna), del Manchester United (Inghilterra) e dell'Inter, in Italia, nella stagione 2011/12.