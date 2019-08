Atalanta: Castagne si opera al menisco

(ANSA) - BERGAMO, 7 AGO - Tegola per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata a Zingonia nella terza fase della preparazione precampionato dopo gli undici giorni a Clusone e la tournée britannica contro Swansea, Norwich e Leicester.

L'esterno Timothy Castagne, 24 anni, ha subìto la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Il nazionale belga sarà operato venerdì a Pavia: per il rientro in campo ci vorrà almeno un mese.