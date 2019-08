Venduti 3 mln biglietti Atm dopo aumento

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Nei primi quindici giorni in cui è entrato in funzione il nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico a Milano sono stati venduti in totale 3,3 milioni di biglietti singoli da 2 euro, per la tratta valida tra Milano e l'area della Città metropolitana. Un dato, come sottolinea Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, in linea con quello dello scorso anno. Sono state invece 10 mila le persone che hanno fatto domanda, al Punto Atm Duomo, per l'abbonamento annuale agevolato dedicato a chi ha un Isee inferiore a 6.000 euro. Nei giorni scorsi si sono create delle code e per questo Atm ha messo in campo 40 addetti, di cui 16 agli sportelli, per smaltire più velocemente l'afflusso di persone. Inoltre è stato istituito un servizio di prenotazione dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12, nei pressi dei tornelli di Duomo M3. Il nuovo sistema tariffario ha introdotto la novità del biglietto trigiornaliero: sono 27.000 quelli venduti nelle prime due settimane.