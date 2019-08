Ultra triathlon Ironman con 2 italiani

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Ci sono anche due italiani, Giampaolo Bendinelli e a Luca Zanetti, tra gli 'ironman' che dal 22 al 31 agosto nelle Alpi svizzere di Sangallo metteranno a dura prova la resistenza umana, cimentandosi nell'ultra-triathlon di nuoto, ciclismo e corsa. "A Giampaolo e a Luca va tutto il nostro sostegno e soprattutto un grande in bocca al lupo per la prova mondiale che si accingono a svolgere - ha detto il deputato della Lega, Paolo Paternoster, alla conferenza stampa di presentazione della gara di Coppa del Mondo - I nostri due super atleti saranno gli unici ironman italiani a cimentarsi in una 'passeggiata' che si dovrà completare necessariamente entro 10 giorni, dopo aver percorso 40 km a nuoto, 1.800 km in bici e, dulcis in fundo, 420 km a piedi. Questa specialità non è senz'altro annoverata tra gli sport più popolari, come calcio o F1, ma sicuramente è una passione che accomuna persone d'acciaio".