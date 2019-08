Omicidio a coltellate a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Un egiziano di 30 anni è stato ucciso a coltellate a Milano. Il cadavere è stato trovato la scorsa notte in un appartamento in viale Monza 101.

Sul posto, alle 4.30. sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che conducono le indagini. Sono in corso i rilievi della Polizia Scientifica e degli investigatori della Omicidi.