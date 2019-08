Ambulanze danneggiate, denunciato 21enne

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Un 21enne è stato denunciato in stato di libertà, a Milano, perché ritenuto colui che ieri ha danneggiato alcuni mezzi della associazione Croce verde Baggio.

Il giovane è stato anche trovato in possesso di un coltello.

A lui i carabinieri sono arrivati grazie ai testimoni e a un video in cui si allontanava dalla sede della 'croce' dopo aver danneggiato alcune ambulanze parcheggiate, e quando è stato identificato era vestito ancora nello stesso modo. I militari della stazione di San Cristoforo lo hanno individuato nei giardini alle spalle della Croce Verde, il Parco di Baggio, nei pressi di via Pistoia. Addosso aveva un coltello a serramanico.