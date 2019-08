A Milano +53% cremazioni in 10 anni

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - A Milano negli ultimi 10 anni sono aumentate del 53% le cremazioni, del 43% le tumulazioni di ceneri e del 103% le dispersioni, mentre sono scese del 25% le inumazioni, per questo il Comune ha deciso di modificare il piano regolatore dei cimiteri cittadini, per adattarli alle nuove abitudini. La delibera, che riguarda gli otto cimiteri della città, è stata approvata dalla giunta e approderà in Consiglio comunale dopo la pausa estiva. Parte delle aree dei cimiteri saranno ridefinite per diventare spazi per la tumulazione di resti e ceneri, o per la realizzazione di tombe di famiglia con concessioni di 99 anni, inoltre è previsto l'ampliamento dei campi per la sepoltura dei defunti che appartengono a religioni diverse da quella cattolica. Saranno poi realizzate nuove aree per la dispersione delle ceneri.