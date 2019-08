Il Torrone 'ice' sulle spiagge di Cervia

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Il torrone? E' buono tutto l'anno, non solo a Natale. E per dimostrarlo, Cremona - che dal 16 al 24 novembre ospita la Festa del Torrone - porta sulle spiagge romagnole la versione 'ice' del celebre dolce. Succede a Cervia, cui Cremona è legata da un consolidato sodalizio. Dice il Sindaco di Cervia, Massimo Medri: "Sono molto contento di continuare il sodalizio fra Cremona e Cervia, un'amicizia ormai consolidata che offre ad entrambe le città la possibilità di far conoscere reciprocamente bellezze ed opportunità turistico-culturali. Felice inoltre di annunciare qui, sulla nostra spiaggia, la Festa del Torrone con questa iniziativa "golosa", ringrazio Cremona per la consueta ospitalità nell'ambito della Festa del Torrone di novembre durante la quale noi promuoviamo le nostre località ed annunciamo le iniziative di Natale e Capodanno in un bacino turistico per noi molto importante quale quello lombardo".