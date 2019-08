I consigli dell'esperto per l'estate

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Ovunque si trascorra il mese di agosto - mare, montagna o città - le condizioni climatiche instabili possono mettere in difficoltà l'organismo e, in particolare, l'apparato respiratorio. In questo contesto, un valido aiuto per mantenere il benessere dell'organismo può arrivare dall'acqua.

Ecco quindi alcuni consigli del professor Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio Sanpellegrino, presidente della Federazione Mondiale del Termalismo da seguire durante il periodo estivo. "Si tratta di semplici accorgimenti da tenere presente ovunque ci si trovi.

Durante l'estate, l'acqua assume un ruolo ancora più importante per mantenere il proprio benessere psico-fisico messo in difficoltà dalle condizioni climatiche e dagli sbalzi di temperatura. Una buona abitudine è dunque quella di bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno, quantità da aumentare in caso di attività fisica".