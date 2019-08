Al via lavori piazza Sant'Agostino

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Dopo la risoluzione, a favore del Comune, dei contenziosi con aziende che avevano partecipato, senza vincere, al bando per l'affidamento dei lavori, parte oggi l'intervento di riqualificazione di piazza sant'Agostino, che durerà circa un anno e 4 mesi per un importo di circa 1,5 milioni di euro.

"Parte un intervento molto atteso dal quartiere che trasformerà un'area caotica di parcheggio in uno spazio prevalentemente pedonale dotato di 80 nuovi alberi" dichiarano gli assessori all'Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità Marco Granelli.

Oggi inizia la cantierizzazione della piazza con il relativo spostamento provvisorio del mercato nelle vie adiacenti.

Successivamente inizieranno gli scavi per lo spostamento dell'acquedotto e il rifacimento della piazza, con 5.000 metri quadrati di nuova pavimentazione e ottanta alberi tra ginko e aceri. Saranno posate anche nuove sedute e garantita la coesistenza tra spazi urbani e il mercato.