Parità genere in comunicazioni a Milano

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Parità di genere anche nelle comunicazioni ufficiali del Comune, ma senza stravolgere la lingua italiana. Accade a Milano dove l'amministrazione comunale ha deciso di aggiornare il lessico e gli atti amministrativi con parole che rispettano la parità di genere, come direttrice e non solo direttore, o come i più inusuali revisore e revisora, passando per i più discrezionali assessore e assessora, sino ad arrivare un giorno a sindaco o sindaca.

La giunta comunale ha approvato le linee guida per l'adozione della parità di genere nei testi amministrativi e nella comunicazioni istituzionali. È prevista anche l'istituzione di un tavolo permanente che ha il compito di diffondere nella compagine comunale, a tutti i livelli, una maggiore consapevolezza del divario di genere e una cultura linguistica appropriata.