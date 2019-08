rilancio Inter per Lukaku, 80 mln

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - È Lukaku l'oggetto dei desideri delle big italiane. Nelle ultime ore l'Inter avrebbe alzato a 80 milioni di euro l'offerta per l'attaccante al Manchester United, che in caso di cessione ha pochi giorni per sostituirlo dal momento che in Inghilterra il mercato in entrata chiude l'8 agosto. La mossa dei nerazzurri per cercare di battere la concorrenza della Juventus, che ha messo sul piatto niente meno che Dybala e Mandzukic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Inter e Juve non sarebbero però le uniche società italiane interessate al campione. Nelle trattative si sarebbe inserito anche il Napoli, con una offerta in denaro e, come contropartita, Milik.