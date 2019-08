Inter:Icardi non convocato per Tottenham

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Non c'è Mauro Icardi nella lista dei convocati di Antonio Conte per l'amichevole di domani dell'Inter contro il Tottenham a Londra. Confermata quindi la linea dura della società, con l'ex capitano che non parteciperà nemmeno alla prossima amichevole. Restano a Milano anche gli ultimi arrivati in ritiro Asamoah, Lautaro Martinez e Vecino, oltre agli infortunati Godin, Lazaro e Bastoni, mentre torna in squadra Matteo Politano, out per un risentimento muscolare dall'11 luglio scorso.