Due morti in Valchiavenna, praticavano canyoning

Un'attività sportiva in montagna è finita in tragedia. È successo in Val Bodengo, nel territorio di Gordona (Sondrio). Due turisti che praticavano il canyoning (sport acquatico che consiste nella discesa gole strette - ndr) hanno perso la vita in un torrente, fatto di strette anse e gole profonde, che solca la vallata alpina all'imbocco della Valchiavenna. A dare l'allarme sarebbero stati gli altri componenti della comitiva, composta da sei, sette persone.