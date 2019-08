Cade in pista motocross, gravissimo

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Un ventisettenne è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dopo un incidente in una pista di motocross di Ottobiano, in provincia di Pavia.

Secondo una prima ricostruzione, dopo le 10 il ragazzo è caduto dopo un salto e la moto, una Honda 450, gli è finita addosso. Sul posto sono arrivati carabinieri, ambulanze ed elisoccorso che lo ha trasportato, privo di conoscenza, all'ospedale.