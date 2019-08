Milano, Mascaretti passa da FI a FdI

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Andrea Mascaretti, consigliere comunale di Milano subentrato a Pietro Tatarella dopo il suo coinvolgimento in una inchiesta sulle presunte tangenti e appalti tra Lombardia e Piemonte, ha annunciato il suo passaggio da Forza Italia a Fratelli D'Italia. Mascaretti, già assessore ai tempi della giunta di Letizia Moratti, entrerà in consiglio comunale nel gruppo misto, ma porterà avanti le istanze del partito guidato da Giorgia Meloni.

"Avevo voglia di una nuova sfida - ha detto in conferenza stampa a Palazzo Marino, accompagnato dalla leader di FdI -.

Forza Italia mi sembra molto impegnata a guardare al suo interno" e "gli auguro di lasciare presto questa fase riflessiva". Tra i temi su cui si concentrerà Mascaretti ci sono le periferie, il lavoro, il sociale: "Su Milano possiamo fare tanto, vogliamo pensare a tutti i milanesi, anche quelli che vivono nelle periferie e che purtroppo vengono trascurati".