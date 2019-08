Milan: Leao taglia ferie, va a Cardiff

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Rafael Leao rinuncia a qualche giorno di vacanza e parte con il Milan alla volta di Cardiff, teatro della terza gara della International Champions Cup, in programma domani (ore 18.30) contro il Manchester United. L'attaccante portoghese, comunque, non giocherà l'amichevole perché non ha ancora svolto nessun allenamento ma viaggia con la squadra per fare gruppo assieme ai nuovi compagni. Nella delegazione dirigenziale al seguito della squadra ci sono il dt, Paolo Maldini, e il ds, Ricky Massara. Confermata invece l'assenza di Leo Duarte, rientrato in Brasile per sistemare alcuni affari: il difensore, per cui si aspetta ancora l'ufficialità del trasferimento, è atteso a Milano all'inizio della prossima settimana.