Il Grupo Niche al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Lo storico gruppo colombiano Grupo Niche sarà in concerto, domani sera, al Milano Latin Festival ad Assago. Fondato nel 1978 a Cali, in Colombia, da un gruppo di giovani musicisti del Chocó che facevano capo a Jairo Varela Martinez, la band è diventata subito l'alternativa alla salsa tradizionale, grazie all'introduzione di stili e sonorità internazionali. Raggiunge il successo con il secondo album, pubblicato nel 1981, 'Querer Es poder' grazie al singolo "Buenaventura y caney", ma è nel 1984 con l'album "No Hay Quinto Malo" ed il singolo "Cali Pachanguero" che diventano una delle band tuttora di riferimento della nuova salsa colombiana. Nella loro lunga carriera hanno vinto diversi dischi d'oro e di platino.

Il Grupo Niche è noto sia per la sua musica vigorosa, sia per i brani romantici dal ritmo più lento. La loro canzone più famosa è 'Cali Pachanguero'.