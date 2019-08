Code a sportello Atm per abbonamenti

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Nonostante agosto sia notoriamente il mese delle ferie, a Milano c'è stato un consistente aumento delle richieste di abbonamento ai mezzi dopo l'aumento dei biglietti singoli da 1,5 euro a 2. In particolare, si sono formate lunghe code all'Atm Point di Duomo 2 che l'azienda ha riservato a chi potrà approfittare del nuovo abbonamento annuale a 60 euro per chi ha un Isee inferiore a seimila euro.

Addetti alle informazioni aiutano le persone in fila per cui sono stati sistemati anche alcuni ventilatori contro la calura estiva, che nel mezzanino della metropolitana si sente nonostante il maltempo all'esterno.