Amichevole Leicester-Atalanta 1-2

(ANSA) - BERGAMO, 2 AGO - Non basta il penalty nel finale di Muriel all'Atalanta, sconfitta per 2-1 in casa del Leicester City per effetto di un paio di disattenzioni nel secondo tempo punite da Ayoze e Vardy. A riposo l'affaticato Toloi, l'esterno Hateboer è partito da terzo di destra in difesa e Malinovskyi è stato scelto tra le linee al posto di Gomez, subentratogli dopo l'intervallo. Le reti arrivano nella ripresa, al 16' locali in vantaggio grazie ad Ayoze, che dalla destra stringe in area e segna di sinistro. Al 28' Gomez pesca la schiacciata di testa di Muriel, poi Vardy raddoppia involandosi sulla rimessa laterale di Fuchs dalla sinistra. Annullato al 39' per fuorigioco di Evans il gol di sinistro di Fuchs, sugli sviluppi di una punizione di Tielemans, Muriel (44') riduce le distanze su rigore provocato dalla spallata di Ricardo su Barrow, servito proprio dal colombiano. Quella del King Power Stadium era l'ultima delle tre amichevoli del trittico britannico (sconfitta per 2-1 contro lo Swansea, 4-1 al Norwich).