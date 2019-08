Leao al Milan, arriva l'ufficialità

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Rafael Leao è ufficialmente un giocatore del Milan. Il 20enne attaccante portoghese ha firmato un contratto di 5 anni, come comunicato dal club. ''Ac Milan - si legge - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Losc Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatoreRafael Alexandre da Conceio Leo. L'attaccante portoghese approda al club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale''. Percepirà circa 2 milioni netti a stagione più bonus. Il giocatore ora tornerà in Portogallo per qualche giorno di vacanza.