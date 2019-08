Heineken anche analcolica e dietetica

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Nell'iconica bottiglia di sempre ma vestita di una nuova identificativa etichetta blu, Heineken 0.0 è l'ultima innovazione arrivata in casa della società olandese, una birra a zero alcol e 21 calorie ogni 100 ml, cioè solo 69 calorie per ogni bottiglia da 33 cl. Una produzione nata - si legge in una nota - per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento al benessere, che apprezza la moderazione senza rinunciare al gusto, Heineken 0.0 rappresenta un nuovo stile di consumo, "la scelta perfetta in estate per concedersi la bevanda bionda e dissetarsi senza alcol". La ricetta alla base è quella tradizionale e dunque utilizza, come da 140 anni a questa parte, ingredienti di qualità: acqua, luppolo, malto d'orzo e l' "inimitabile" lievito A. Ciò che la rende differente è un processo produttivo messo a punto dopo anni di ricerca